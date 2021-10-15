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15 Ekim 2021 Cuma 09:21:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 09:21:00

45 ilde dev FETÖ operasyonu: 98 gözaltı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı
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