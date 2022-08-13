43 derece sıcakta klip çekti

Şarkıcı Hande Dönmez, yeni teklisi 'Püsküllü Bela'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Şebnem Sungur'a ait olan şarkının aranjesini Erhan Bayrak üstlendi. Yönetmenliğini Onur Kök'ün yaptığı klip Bodrum sokaklarında çekildi. 43 derece sıcaklıkta tarihi yarım adanın renkli görüntülerine yer verildi.