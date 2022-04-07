İstanbul için saat verildi!

7 Nisan Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 42 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuzey kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde itibaren Göller Yöresi ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 10°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam ve gece saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu