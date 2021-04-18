Bakanlık tek tek açıkladı... İşte güvensiz maske markaları

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18 Nisan 2021 Pazar 17:40:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 17:40:00

41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetledi, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Güvensiz maske markaları GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Etiketler : koronavirüs mask güvensiz maske gübis güvensiz maskeler listesi
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