TSK'da dev operasyon! Aralarında darbeci Terzi'nin oğlu da var

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07 Eylül 2021 Salı 09:24:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 09:28:00

40 il ve KKTC'da FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında darbeci Semih Terzi'nin oğlu da var.

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F. T'nin, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- ÜLKE GENELİ VERİ HAVUZUYLA 2 BİN 996 DEŞİFRE

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 20 operasyonda 2 bin 996 asker örgüt mensubunun deşifre edildiği, bunlardan 1299'unun tutuklandığı, 405'inin faydalı itirafçı olduğu da kaydedildi.

Etiketler : FETÖ tsk operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü
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