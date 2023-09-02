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02 Eylül 2023 Cumartesi 17:04:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 17:04:00

4 yıl önce yanmıştı: Şimdi dikilen fidanlar büyüyor

Kaynak: AA

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İzmir'in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçeleri sınırlarındaki ormanlık alanda, 18 Ağustos 2019 tarihinde çıkan ve 53 saatte söndürülebilen yangından etkilenen bölgeye dikilen 6 milyon 650 bin fidan boy vermeye başladı.
Etiketler : izmir orman yangın
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