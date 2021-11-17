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17 Kasım 2021 Çarşamba 19:04:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 19:05:00

4. sondaj gemisi üstün teknolojileriyle filoya katılıyor

Kaynak: TRT Haber

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Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi filoya katılıyor. Yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken sondaj gemisi, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için katkı sağlayacak.

Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Hali hazırda 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarına devam ederken filoya yeni bir sondaj gemisi daha kazandırılıyor.

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisi yakında filoya dahil olacak. 7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak.

42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

Yaklık kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebak kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

7. NESİL ÜSTÜN TEKNOLOJİ

7. nesil üstün tekolojilerle donatılan gemide ajtif konumlandırma sistemi bulunuyor Bunun yanıda çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi de geminin dikkati çeken özellikleri arasında. MDP sistemi ile donatılan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı sistemi bulunuyor.

YENİ SONDAJ GEMİSİNİ ERDOĞAN DUYURDU

AK Parti Grup Toplantısı'nda yeni sondaj gemisinin filoya dahil olacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki faaliyetlerinin hızla devam edeceğini söyledi. Son teknolojiyle donatılan geminin diğerlerinden farklı olduğunu ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

BAKAN DÖNMEZ: HAYIRLI OLSUN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sondaj gemisinin teknik özelliklerini paylaştı.

Bakan Dönmez, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Etiketler : bakan dönmez türkiye sondaj gemisi
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