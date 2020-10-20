20 Ekim 2020 Salı 15:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 15:00:00
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1'i Kandil kadrosunda olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
- 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki
- MİT'ten nefes kesen ajan operasyonu! Detaylar ortaya çıktı
- Evlat nöbetindeki annelere hakaret eden HDP'li Tosun hakkında soruşturma
- Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yüzde 500'ü aşan artış
- Meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı