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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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20 Ekim 2020 Salı 15:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 15:00:00

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1'i Kandil kadrosunda olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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