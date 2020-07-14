4 PKK'lı terörist Silopi'de teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZVPASuwcvn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." bilgisine yer verildi.
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