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16 Temmuz 2020 Perşembe 22:51:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 23:23:00

4 Parti ortak bildiri ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Kaynak: AA

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AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grupları TBMM'de ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurulda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak açıklamayı okudu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz.

Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir.

Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

Bildirinin okunmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri alkışlarla destek verdi.

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