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13 Aralık 2023 Çarşamba 13:41:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 13:41:00

4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: AA

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Tekirdağ merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 18 zanlı yakalandı. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, DEAŞ'ın sözde bayrağı ve çok sayıda yasaklı kitap, dergi ile dijital materyal ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 zanlı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır, Samsun ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, DEAŞ'ın sözde bayrağı ve çok sayıda yasaklı kitap, dergi ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Etiketler : terör örgütü deaş operasyon
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