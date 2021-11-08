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08 Kasım 2021 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 11:39:00

4 ilde eş zamanlı operasyon... Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : DİYARBAKIR HDP PKK
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