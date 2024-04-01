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01 Nisan 2024 Pazartesi 08:18:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 08:18:00

4 ilde eş zamanlı Bozdoğan-19 operasyonu: 22 mağara ve sığınak imha edildi

Kaynak: AA

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Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-19" operasyonlarında teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 4 ilde "Bozdoğan-19" operasyonlarının yapıldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlara jandarma özel harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 107 tim, 1445 jandarma personelinin katıldı.

Operasyonlara, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonu sonucunda, 19 roketatar mühimmatı, 16 roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 el bombası, EYP, 105 pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan) 3 fünye, AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 mühimmat, 4 tüp, 2 akü, 84 pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi."

Operasyonlarda teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bildirilerek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : bölücü terör örgütü terörist operasyon mağara sığınak
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