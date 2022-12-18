4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A. yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
- MSB: Ukrayna'daki iki "A400M" uçağı yurda döndü
- Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü