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18 Aralık 2022 Pazar 13:44:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 13:44:00

4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A. yakalandı.

Gözaltına alınan terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : jandarma fetö yunanistan
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