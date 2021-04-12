4 emekli amiral ifadeleri alınmak üzere Ankara'da

Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak yayımladığı darbe imalı bir bildiriye, siyasilerin yanı sıra, kurumlardan, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlanan açıklamayı hazırlayanların, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit edilmesi başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ifadeye çağrılmıştı.

4 EMEKLİ AMİRALİN İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

İstanbul'da gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldi ve ifade işlemleri başladı.