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21 Şubat 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 18:30:00

4 çocuk, 8 torundan sonra gelinlik giydi

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Kocaeli Gebze'de yaşayan Ayşe Doğan (55) ile Bayram Doğan (57), 38 yıllık evliliklerinde, 4 çocuk ve 8 torun sahibi oldu.

Kocaeli Gebze'de yaşayan Ayşe Doğan (55) ile Bayram Doğan (57), 38 yıllık evliliklerinde, 4 çocuk ve 8 torun sahibi oldu. Evlendikleri zaman maddi imkanlar yüzünden istedikleri gelinlik ve damatlığı giyemeyen Doğan çiftine çocukları unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Anne Ayşe Doğan yıllar sonra gelinlik, baba Bayram Doğan ise damatlık giydi.

Birbirlerinin ellerini hiç bırakmayan çift, evlerine düğün konvoyu yaparak gitti. Daha sonra ise çift bir fotoğraf stüdyosuna giderek bu anları ölümsüzleştirdi.

Etiketler : Kocaeli Gebze Ayşe Doğan Bayram Doğan
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