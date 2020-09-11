4 akademisyeni öldürmüştü! Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

11 Eylül 2020 Cuma 11:59:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 12:05:00
4 akademisyeni öldüren öğretim görevlisi için karar verildi
Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.
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