3'lü zirvede barış umudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinde yer alan Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Lviv'de BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapıldı.



MEZARLIĞA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin görüşmesi, saat 14.40'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşmeden önce tarihi Lychakiv Mezarlığı'nı ziyaret etti.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Masadaki iki başlığı tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar oluşturdu. İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirildi. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alındı.

ALTYAPI ANLAŞMASI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Üçlü zirve öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski, Rusya'nın Zaporizhzhia enerji santralindeki "nükleer şantajına" özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN AKAR UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Potoçki Sarayı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GUTERRES İSTANBUL'A GELECEK

Guterres üçlü zirvenin ardından tahıl hareketini görmek için Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı ziyaret edecek. Guterres, ayrıca Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'da KİK'i ziyaret edecek.