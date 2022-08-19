VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti dönüşü önemli açıklamalar
İhracatçı Avrupa'ya ısıtıcı ve soba yetiştiremiyor
3'lü zirvede barış umudu
Küresel piyasalar yön bulmakta zorlanıyor
Helal sana Gülay öğretmen
Bu gölde çiçek koparan yandı: Cezası 109 bin lira
Bu selfie 10 milyar dolar
Bunu yapan yandı! Cezası bir yıllık kira
SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ HASTALIK BELİRTİSİ
Antioksidanlar çocukların bağışıklığını güçlendiriyor
Kovid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Yüzerken yaşanan kramplara dikkat
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 19 Ağustos
Bakan Soylu, Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı
YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu sona eriyor
Vefa sadece bir semt adı değil
Trump Organization şirketinin üst yöneticisi vergi kaçırdığını itiraf etti
Babasından izinsiz kullandığı traktörle dereye yuvarlanan Güngör, yaşamını yitirdi
Zelenskiy, küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığını söyledi
Aydın'da orman yangını
Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Almanya'yı da kuraklık vurdu: Panke Deresi kurudu
Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
19 Ağustos 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 10:30:00

3'lü zirvede barış umudu

ABONE OL

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna lideri Zelenski'nin Lviv'deki üçlü zirvesinde savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinde yer alan Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Lviv'de BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapıldı.

MEZARLIĞA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin görüşmesi, saat 14.40'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşmeden önce tarihi Lychakiv Mezarlığı'nı ziyaret etti.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Masadaki iki başlığı tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar oluşturdu. İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirildi. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alındı.

ALTYAPI ANLAŞMASI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Üçlü zirve öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski, Rusya'nın Zaporizhzhia enerji santralindeki "nükleer şantajına" özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN AKAR UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Potoçki Sarayı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GUTERRES İSTANBUL'A GELECEK

Guterres üçlü zirvenin ardından tahıl hareketini görmek için Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı ziyaret edecek. Guterres, ayrıca Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'da KİK'i ziyaret edecek.

Etiketler : başkan erdoğan ukrayna zirve
Hiçbir zaman diyet yapmadım

Hiçbir zaman diyet yapmadım
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı

Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
‘Zemheri' Orta Doğu'da

‘Zemheri' Orta Doğu'da
Anne-kız sohbeti

Anne-kız sohbeti
Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar
Senfoni konseri albüm oldu

Senfoni konseri albüm oldu
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
Afrodit'in nişanlısına 'evli' iddiası

Afrodit'in nişanlısına 'evli' iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes