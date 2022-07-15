3'lü zirve için dikkat çeken sözler! "Rusya, İran ve Türkiye ABD'yi şoke edecek"

İran merkezli Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında Tahran'da 19 Temmuz'da yapılacak görüşme ve müzakerelerin sonuçlarının ABD ve Batı ülkelerini 'şoke edeceğini ve titreteceğini' söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Şehriyari, "Reisi, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeler Amerikan militarist siyasetini şoka uğratacak ve titretecek. Bu toplantı Washington'un hoşuna gitmeyecek, ancak biz bu tür toplantıların daha sık yapılmasını sağlamak için her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

Batılı ülkelerin Basra Körfezi'nde, Ortadoğu'da ve genel olarak dünyada sürekli gerginlik istediğini kaydeden Şehriyari, "Batı'nın çıkarları çatışmaları tetiklemektir. Dünyada gerilim olmayıp sadece istikrar olacaksa ABD ve Batı bu bölgelere gelemez. Karşı karşıya gelme durumunda ise ABD ve diğer Batılı ülkeler, alışılageldik bir şekilde 'biz mutlaka gelmeliyiz, sizin orada savaş var' diyecek" ifadelerini kullandı.

İran, Türkiye ve Rusya liderlerinin Tahran'da yapacakları görüşmelerin bölgedeki gerilimin düşmesine ve devletlerin çıkarlarına katkıda bulunacağını vurgulayan Şehriyari, "Hepimizin ortak görevi, kolektif güvenlik dahil olmak üzere ülkelerimizin devlet çıkarlarını sağlamaktır" vurgusunu yaptı.