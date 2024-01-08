"39 ilçede deprem çalışması yapacağız" Kurum: Tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu güzel şehre hizmet etmiş, herkesin gönlüne girmiş rahmetli Kadir ağabeyimizi ziyaret ettik

Her seçim kampanyamızda Eyüpsultan'dan başlarız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tüm arkadaşlarımız bir seferberlik anlayışıyla büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarlar

Tarih yarımadaya ayrı bir önem göstereceğiz. Tecrübelerimizle, birikimimizle, Fatih Belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte tarihi yarımadamızı yeniden ihya edeceğiz



AK Parti İBB Başkan Adayı @murat_kurum: İstanbullulara trafik noktasında da çok önemli müjdelerimiz olacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkartacağız

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