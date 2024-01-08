"39 ilçede deprem çalışması yapacağız" AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum: Tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, "39 ilçede deprem çalışması yapacağız. Tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
İBB Başkan adayı Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Bu güzel şehre hizmet etmiş, herkesin gönlüne girmiş rahmetli Kadir ağabeyimizi ziyaret ettik
Her seçim kampanyamızda Eyüpsultan'dan başlarız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tüm arkadaşlarımız bir seferberlik anlayışıyla büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarlar
Tarih yarımadaya ayrı bir önem göstereceğiz. Tecrübelerimizle, birikimimizle, Fatih Belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte tarihi yarımadamızı yeniden ihya edeceğiz
AK Parti İBB Başkan Adayı @murat_kurum: İstanbullulara trafik noktasında da çok önemli müjdelerimiz olacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkartacağız
Ayrıntılar geliyor...
- Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
- "39 ilçede deprem çalışması yapacağız" Kurum: Tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız
- "Tecrübemizi birikimimizi İstanbul'a aktaracağız, iş üreteceğiz"
- Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
- Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar yağışı bekleniyor
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu