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192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı
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25 Aralık 2023 Pazartesi 08:13:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 08:13:00

37 ilde 'Kalkan-4' operasyonu: 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-4” Operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4568 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçleri insan kaçakçılarına göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı noktaya "Kalkan-4" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirildi.

Operasyonlar neticesinde 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları koordine eden valilerimizi, operasyonları düzenleyen jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Etiketler : ali yerlikaya göçmen kaçakçılığı düzensiz göçmen
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