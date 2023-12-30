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37 ilde DEAŞ operasyonu: 189 gözaltı
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30 Aralık 2023 Cumartesi 08:13:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 08:13:00

37 ilde DEAŞ operasyonu: 189 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında,"Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : ali yerlikaya deaş terör örgütü kahramanlar operasyonu
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