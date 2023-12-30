37 ilde DEAŞ operasyonu: 189 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını duyurdu.
3️⃣7️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası,... pic.twitter.com/4hsQsI7zfc
Yerlikaya paylaşımında,"Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
- 37 ilde DEAŞ operasyonu: 189 gözaltı
- Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
- Yılbaşında yurdun batısı yağışlı, diğer bölgeler yağışsız olacak
- İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 631 zanlı yakalandı
- Kocaeli'de 1 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi
- Katar'dan İsrail'e 2 aşamalı esir takası teklifi