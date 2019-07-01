3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı?

  • Bist 100
    99.010
  • Dolar
    5,6944
  • Euro
    6,4525
  • Altın
    254,5761
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
15 bin adet üretim bekliyor, tanesini 15 liradan satıyorlar 15 bin adet üretim bekliyor, tanesini 15 liradan satıyorlar
Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
İRAM İç Politika Koordinatörü Koç: Trump İran'da savaş değil ekonomik kazanç peşinde İRAM İç Politika Koordinatörü Koç: Trump İran'da savaş değil ekonomik kazanç peşinde
Trabzonspor, 6 ay önce 5 milyon Euro talep eden Obi Mikel'e 1,5 milyon Euro'ya imza attırdı Trabzonspor, 6 ay önce 5 milyon Euro talep eden Obi Mikel'e 1,5 milyon Euro'ya imza attırdı
MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar
Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı
Fenerbahçe, Rumen golcü George Puscas ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Rumen golcü George Puscas ile prensip anlaşmasına vardı
'Ahududu üretim merkezi'nde beklenti yüksek 'Ahududu üretim merkezi'nde beklenti yüksek
Son dakika... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar düştü Son dakika... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar düştü
Beşiktaş rotayı tekrar Leonel Di Placido'ya kırdı Beşiktaş rotayı tekrar Leonel Di Placido'ya kırdı
10 binden fazla İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu 10 binden fazla İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu
99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur 99/3! 99/3 askerlik ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur 99/3!
Carlo Kameni, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi konumunda Carlo Kameni, aldığı süre ve maaşına bakıldığında dünyanın en pahalı kalecisi konumunda
Yarın yaşanacak Güneş tutulmasını canlı izleyin Yarın yaşanacak Güneş tutulmasını canlı izleyin
Sivasspor'da gündem Diabate ve Adalberto Penaranda Sivasspor'da gündem Diabate ve Adalberto Penaranda
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
Beşiktaş, Fenerbahçe’nin gündemindeki Konoplyanka ile prensip anlaşması sağladı Beşiktaş, Fenerbahçe’nin gündemindeki Konoplyanka ile prensip anlaşması sağladı
TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiğini açıkladı TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiğini açıkladı
Fenerbahçe, Mathias Zanka için kesenin ağzını açtı Fenerbahçe, Mathias Zanka için kesenin ağzını açtı
Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
Fenerbahçe Daniel Sturridge'den indirim bekliyor Fenerbahçe Daniel Sturridge'den indirim bekliyor
2019 kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 açıklandı mı? 2019 kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 açıklandı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 10:39 | Pazartesi

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gündemdeki yerini her zaman koruyan 3600 ek gösterge ile ilgili araştırmalar güncel olarak yapılıyor. Polisler, din görevlileri, öğretmenler ve hemşirelerin merakla beklediği 3600 ek gösterge kamu çalışanları tarafından bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını belirtmişti. Peki, 3600 ek göstergede bugün yeni bir haber var mı?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? merak ediliyor. Uzun zamandır herkesin gündeminde yer alan 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Polisler, din görevlileri, öğretmenler ve hemşireler gibi birçok kamu çalışanı tarafından heyecanla beklenen 3600 için çalışmalar sürüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması ile birlikte memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. 3600 ek göstergede son dakika açıklamaları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE? 

3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklaması henüz bulunmuyor. 3600 ek gösterge son durum açıklamaları haberimizin içerisinde yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.

Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

Bakan Soylu, özel bir kanalda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

NACİ BOSTANCI’DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Artık kullanılmayacak
Resmi açıklama geldi: KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı!
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı
Son dakika... Kurban kesim bedelleri belli oldu
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!
10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)
"Örtünmek istedim başını aç’ dediler"
Yeni dönem başlıyor... Telefonlar şimdi de havayla şarj olacak
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Bir saatte bir milyon beğeni
Asi geline dadı dayanmıyor
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı
Tecavüz yalanıyla kaos provası
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ