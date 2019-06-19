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19 Haziran 2019 12:56 | Çarşamba

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika açıklaması var mı? 3600 ek gösterge ne oldu?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika açıklaması var mı? 3600 ek gösterge ne oldu? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 oranında ylükseltecek. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları bekleniyor. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini dile getiren Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi. 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika açıklaması var mı? 3600 ek gösterge ne oldu? merak ediliyor. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Vatandaşların heyecanla beklediği 3600 ek gösterge araştırmaları yoğun olarak yapılıyor. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalar yaptı. 3600 ek gösterge hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK SON DAKİKA AÇIKLAMASI VAR MI? 
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalar yaptı.  AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGE NE OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.

Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

NACİ BOSTANCI’DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.      

EK gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Örneğin 3000’den 3600’a yükseldiğinde artacak emeklilik kesintisinden dolayı 30 lira ile 40 lira arasında maaşlarda bir azalma yaratacak, ancak buna karşılık emekli maaşı ikramiyesinde ciddi artış olacak. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Örneğin, öğretmenler emekli olurken 80 bin liraya yakın emekli ikramiyesi alırken, yeni düzenleme sonrası bu rakam 90 bin liranın da üzerine çıkacak. Birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. 25 yıl çalışan, birinci derecek emekli olan polislerin aylıkları 592 lira, emekli ikramiyesi 22 bin 700 lira artacak. 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 500 lira artacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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