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29 Ocak 2021 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 10:22:00

3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

Kaynak: DHA

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Çin'den Türkiye'ye gelen koronavirüs aşılarının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan duyurduğu inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi. Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.

Etiketler : KORONA AŞI Türk Hava Yolları Fahrettin Koca
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