3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan duyurduğu inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi. Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.