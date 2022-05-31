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31 Mayıs 2022 Salı 14:45:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 15:45:00

Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, baya güzel işler yapmışız." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında konuştu.

Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Tütünle mücadelenin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Mücadelemizi tüm tütün ürünlerine hatta bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz" dedi.

"ANNEME 'SİGARAYI BIRAK' DEMİŞTİNİZ"

Bu sırada, programa katılan genç oyunculardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısını şu sözlerle anlattı:

"Annem sizinle tanışmıştı. Sigara içiyor musun diye sormuştunuz, maalesef içiyorum demişti. Siz de hemen bırakman gerekiyor demiştiniz. Annem şu an kanser hastası. 8 yıldır tedavi görüyor. Doktor haberi verince önce sigarayı sordu. Annem o günden sonra sigarayı bıraktı."

"BAYA GÜZEL İŞLER YAPMIŞIZ"

Cumhurbaşkanı, bu hatırayı dinledikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Biz insanımızı çok seviyoruz. Onun için de sigara içiyorsa diyoruz ki: Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak. Eğer elinde sigara varsa paketi almayı yelteniyorum. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, baya güzel işler yapmışız."

FENERBAHÇELİ GENÇ OYUNCUNUN TALEBİ

Stadyumda sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, bu yasağın uygulanmasını istediğini söyledi. Maç izlemeye gelen taraftarların sigara ve alkol tükettiğini hatırlatan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Bunların hepsi sporcuları seyretmeye gelen vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Orada kötü tezahürata da neden oluyor."

"ELON MUSK'TAN İSTEYECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elon Musk ile ilk görüşmemde sigara karşıtı reklamlara biraz para harcamasını isteyeceğim" dedi.

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