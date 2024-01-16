31 Mart yerel seçimleri... "Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik"

31 Mart yerel seçimleri... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Terör ve bölücülük mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir
Ayrıntılar geliyor...
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