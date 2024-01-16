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31 Mart yerel seçimleri... "Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik"
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16 Ocak 2024 Salı 10:37:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 10:37:00

31 Mart yerel seçimleri... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Terör ve bölücülük mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli canlı
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