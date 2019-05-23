Son dakika: 300 bin tl ödülle aranan Gri Listedeki terörist öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ederken, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin intikamını da tek tek alıyor.

Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı Bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde J.Kd.Çvş. Ümmet Ufacık, J.Uzm.Çvş.Kadir Çakı, J.Uzm.Çvş. Fatih Uysal isimli personelimizin şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda J.Uzm.Çvş. Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir.

(İHA)