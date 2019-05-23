Son dakika: 300 bin tl ödülle aranan Gri Listedeki terörist öldürüldü
Son dakika... İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Elazıg-Arıcak ilcesi Yogunbilek koyu kırsalında, Elazığ Il Jandarma Komutanlığınca yapılan, Sehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sozde amed eyaleti görese alan sorumlusu Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün isimli terorist olduğu tespit edilmiştir.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ederken, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin intikamını da tek tek alıyor.
Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı Bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde J.Kd.Çvş. Ümmet Ufacık, J.Uzm.Çvş.Kadir Çakı, J.Uzm.Çvş. Fatih Uysal isimli personelimizin şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda J.Uzm.Çvş. Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir.
(İHA)
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