VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Brent petrolün varil fiyatı 72,62 dolardan işlem görüyor
Kanada'dan İsrail'e insani ara çağrısı
20 şüpheli gözaltında... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
Gazze'nin kuzeyinde şiddetli çatışmalar... 8 İsrail askeri öldürüldü
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
13 Aralık 2023 Çarşamba 09:22:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 09:22:00

30 metrelik çukurda yakalandılar... Kaçak kazı yapıyorlardı!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Samsun'da ormanlık aranda kaçak kazı yapan ve suçüstü yakalanan 10 kişi 30 metre derinliğindeki çukurda yakalandı.

Samsun'da jandarma ekipleri, ormanlık alanda define aramak için kaçak olarak kazı yapan 10 kişiyi 30 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı.

IHA'da yer verilen habere göre, olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri; M.İ., M.A., Y.K., S.Ç., Ü.D., T.A., H.G., S.K., E.G. ve S.G.'yi ormanlık alan içerisinde 30 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki çukurda kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların kazıda kullandıkları 4 adet hilti, 350 metre elektrik kablosu, 8 adet murç, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet keser ve 1 adet baret ele geçirildi.

Etiketler : samsun kaçak kazı çukur
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX