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01 Eylül 2020 Salı 08:17:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 08:38:00

30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Kaynak: AA

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FETÖ terör örgütünün TSK'daki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5'i muvazzaf 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalama kararı verilenlerden 59'u yakalandı.

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 muvazzaf askerinde bulunduğu 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 muvazzaf, 5 emekli, 1 istifa ederek ayrılan ve 65 ihraç edilmiş askeri personelin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

59 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 76 şüpheliden 59'u yakalandı.

İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 59 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 30 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf, 5'i emekli, 1'i istifa ederek ayrılan ve 65'i ihraç edilmiş 76 askeri personelden 59'unu gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 17 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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