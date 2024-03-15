15 Mart 2024 Cuma 11:02:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 11:02:00
3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
- 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
- ATV kazasında kaçan sürücünün babası "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek
- "Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz"
- "22 yıldan bu yana temel kanunların tamamını yeniledik"
- Hafta sonu hava nasıl olacak?