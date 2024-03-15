VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
"Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak"
Köpekten kaçarken bacağını kırdı, 677 bin lira tazminat kazandı
ATV kazasında kaçan sürücünün babası "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek
Borsa güne yükselişle başladı
15 Mart 2024 Cuma 11:02:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 11:02:00

3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX