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24 Eylül 2021 Cuma 19:14:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 19:14:00

3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi.

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Zeytin Dalı Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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