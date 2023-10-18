3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı... pic.twitter.com/I5epx22J5j
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