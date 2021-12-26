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26 Aralık 2021 Pazar 11:02:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 11:02:00

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste geçit verilmediği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG MSB
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