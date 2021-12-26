3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste geçit verilmediği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.