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03 Ocak 2021 Pazar 19:13:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 20:24:00

3 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 3 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi." dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablo 3 Ocak koronavirüs
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