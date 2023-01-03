03 Ocak 2023 Salı 10:55:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 10:55:00
3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı
3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı
3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı
- 3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı
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