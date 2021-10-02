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02 Ekim 2021 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 18:09:00

3 ilde sonbahar-kış operasyonları başlatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK'ya yönelik Eren operasyonları kapsamında Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında sonbahar-kış operasyonları başlatıldı.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. PKK'nın kökünü kazımak için 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personelle sonbahar-kış operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili bilgi verdi.

Buna göre, Eren operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla, Bingöl'ün Sağgöze ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında başlatılan operasyon, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinden yönetiliyor.

Etiketler : Terörle mücadele eren operasyonları Mehmet Ersoy içişleri bakanı
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