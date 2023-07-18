3 ilde orman yangını! Alevlere karşı topyekün mücadele sürüyor

Yurtta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte görülen orman yangınlarında 5 ilde kontrol sağlandı. Tekirdağ, Çanakkale ve Diyarbakır'da ekiplerin alevlerle mücadelesi ise sürüyor. Yangınlarla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

İşte bölge bölge son durum...

07:07 Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi. Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

00:41 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

00:11 AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum." dedi.

5 İLDE YANGINLAR KONTROL ALTINDA



Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınları ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son bir haftada ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını söyledi.

16 TONLUK YANGIN BOMBASIYLA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DESTEKLENDİ



Milli Savunma Bakanlığı, devam eden yangınlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 18 helikopter ve 2 uçağın farklı bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi. Bakanlık, Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak söndürme çalışmalarını desteklediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

"BİR YERİ SÖNDÜRÜYORLAR, BAŞKA BİR YERDE BAŞLIYOR"



Güzelyayla Mahallesi, Soğukoluk mevkiinde de yangın evlere ulaşmış durumda. Mahalle halkı, evlerinin yanışını tedirginlik içerisinde takip ediyor.

Mahallede yaşayan Seyyare Mursaloğlu, yaşanan yangının depremden sonra ikinci bir felaket olduğunu dile getirerek, "Dün 13.30'ta başladı yangın. Devletimiz her türlü önlemi aldı fakat çok büyük bir yangın. Bir yeri söndürüyorlar, başka bir yerde başlıyor. Çok üzgünüz, depremden sonra bu bizler için ikinci felaket oldu. Çok üzücü bir durum, burası ormanlık alan yayla, hemen hemen hepsi yandı. Akrabalarımızın evleri yandı, her türlü önlem alınıyor. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok zor." dedi.