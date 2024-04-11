3 ilde Narkoçelik-11 operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonları düzenlendi.



Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.

Operasyonların sonucunda, 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak) 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain ele geçirildi.

Ayrıca 625 gram kokain maddesi, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıbı, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparata da el konuldu.

