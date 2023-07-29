3 ilde fuhuş ve şantaj operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah zoruyla tehdit edip para aldıkları belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından zanlıların bu yolla 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden ekipler, Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.