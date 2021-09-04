VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
Biden'dan 11 Eylül talimatı: Belgeler 6 ay içinde halka açılsın
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj
Araştırma: Kovid-19 'böbrek hastalığı' riskini yüzde 35 artırıyor
İstanbul Valiliğinden Meral Akşener'in iddialarına yanıt
MSB paylaştı! NATO tarafından kalk emri verildi
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklara ilişkin planlar sızdı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi şantiye alanına getirildi
Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Türkiye'de bugün 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan: Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek bir seviyeye geldik
KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Tosuncuk, liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalışıyor
Bayraktar Akıncı Atina'da endişe yarattı
Bahçeli'den 'seçim barajı' açıklaması
Aşı olmayan işçiye PCR şartı
"40 yıllık CHP'liyim, ben böyle iftira görmedim"
Uçan taksi ilk kez göklerde!
Putin, ''bu bir felaket'' diyerek tepki gösterdi
Bakan Muş: Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi ve tebrik etti
Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan açıklaması!
Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu
13 yaşındaki kızın korkunç ölümü üzerine baba ve amca gözaltında
04 Eylül 2021 Cumartesi 00:42:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 00:42:00

3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı, Düzce ve Erzincan'ın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

DÜZCE VE ERZİNCAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce ve Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler.

Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter
Yalın'dan 3'te 3!

Yalın'dan 3'te 3!
Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi
Aşk sarhoşu

Aşk sarhoşu
Sette kovid alarmı

Sette kovid alarmı
Biran şaşırtacak

Biran şaşırtacak
Hamlet'e Fransa'da prömiyer

Hamlet'e Fransa'da prömiyer
İlk kare

İlk kare
Alp Arslan imajı

Alp Arslan imajı
Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER