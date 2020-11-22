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22 Kasım 2020 Pazar 07:56:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:56:00

3 bin 700 anne aranıyor! 300 euro bakıcı desteği

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Kadın istihdamını artırmak amacıyla başlatılan çalışan annelere bakıcı desteğinde, başvuruyu sınırlandıran 4 bin 130 liralık gelir sınırı kaldırıldı. Çalışma Bakanlığı aylık 300 euro destek verecek 3 bin 700 anne arıyor.

Geçen yıl uygulamaya konulan ve çalışan annelere aylık 300 euro bakıcı desteği sağlayan ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ne 4 bin 130 TL’lük brüt gelir sınırı nedeniyle yeterince ilgi olmayınca, Çalışma Bakanlığı gelir sınırını kaldırdı. Projeyle bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 3700 anneye bakıcı desteği sağlanacak. Projeden yararlanan kadınlara aylık 300 euro karşılığı 2 bin 715 TL ödenecek. Avrupa Birliği’yle ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen projenin pek çok kadın tarafından bilinmediğine dikkat çeken Evdekibakıcım.com Aile İlişkileri Direktörü Nizam Ali Eriş, şunları söyledi:

GELİR SINIRI KALDIRILDI

“Söz konusu projeye başvuracak anneler için brüt 4 bin 130 TL ücret sınırı konmuştu. Bu brüt ücrete ancak asgari ücretle çalışan anneler sahipti, onlar da bakıcı tutacak kadar iyi durumda değiller. Bunun üzerine projede gelir sınırı kaldırıldı. Bu yıl destek verilecek 3700 anne aranıyor.”

Uzaktan eğitimle 1 haftada sertifika

Akşam'ın haberine göre, Başvuruların yetersiz kalmasında pandemide uzayan 80 saatlik sertifika eğitim süreçlerinin de etkili olduğuna değinen Eriş, “Biz bakıcı adaylarına 350 TL’ye 1 haftada sertifikalarını verip ailelere gönderebiliyoruz. Eğitimler 3 ay sürüyor. SGK’lı yabancı uyruklu bakıcısı olanlar da destekten faydalanabiliyor” dedi.

TEYZE VE HALALAR DA ÇALIŞTIRILABİLİR

Annelerin destekten yararlanabilmesi için, çocuğun 0-24 ay aralığında olması gerekiyor. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar devam edecek ve azami 32 ay sürecek. Bakıcının anne veya babayla birinci derece akrabalığının olmaması gerekiyor. Aynı evde ikamet etmemek şartıyla eğitim sertifikası varsa çocuğun teyze ve halası da bakıcı olarak çalıştırılabilir.

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