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28 Nisan 2022 Perşembe 11:35:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 11:35:00

3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek.

Etiketler : e-Devlet şifresi 28 Nisan-13 Mayıs 81 ilde istihdam
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