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03 Kasım 2021 Çarşamba 23:01:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 23:01:00

Türkiye'de 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 366 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı.

246 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 116 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 513 bin 911'i birinci doz, 48 milyon 927 bin 418'i ikinci doz, 11 milyon 250 bin 821'i üçüncü doz olmak üzere 116 milyon 831 bin 329'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı vaka sayısı Kovid-19
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