28 Şubat'ın son kalıntıları da temizlendi

28 Şubat'ın ideolojik kalıbı olan "irtica ile mücadele", TSK'da özellikle Anadolu'dan gelen personelin anne ve babalarını mağdur etmesiyle çok tartışıldı. Başörtüsü üzerinden başlatılan cadı avı çok tepki çekti. Tüm bu uygulamalar devrim niteliğindeki reformlarla aşıldı. Ancak, bu uygulamaların ruhu olan "irtica" kavramı mevzuatta kalmaya devam etti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliği'nin "Giriş Koşulları" başlığını taşıyan 44'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile son kalıntılar temizlendi.



Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut hükümler içeriyor. Örneğin, TCK'da suç olarak düzenlenmemiş olan "Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması" olan soyut hüküm kaldırıldı. Yerine, daha somut ve cezada kanunilik ilkesine uygun hükümler eklendi.

FETÖ KAMUFLE OLDU

Soyut kavram üzerinden içki içmeyen, namaz kılan, annesi başörtülü ya da babası sakallı subay ve astsubaylar 'irticacı' diye fişlenerek ordudan atılırken; bu durum en önemli özelliği takiye yapmak olan FETÖ terör örgütüne alan açtı. Mensuplarını şekil üzerinden Atatürkçü göstererek TSK'ya soktu ve teröristler general seviyesine yükselene kadar fark edilemedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'geçtiğimiz dönemde meydana gelen olaylardan aldığımız dersler çerçevesinde oradaki yönetmeliği daha etkin bir hale getirme gayretinden ibarettir' sözleri bu durumu özetliyor.

CHP, FETÖ'YÜ GÖRMEDİ

Ancak yönetmelik değişikliği CHP tarafından 'irticaya yeşil ışık' iddiasıyla tartışmaya açıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, 'Bu, irticai faaliyetlere yeniden yeşil ışık yakmaktır' şeklindeki sözleri, tümüyle FETÖ gerçeğini gözardı etmek olarak yorumlandı. Çünkü 'tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış' hükmü cezada kanunilik ilkesini ortadan kaldıran tamamen soyut bir durum.

SIZANLAR İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ işte bu durumu kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerine nüfuz etti. FETÖ'yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar TSK'dan 19 bin 583 subay ve astsubayın ihraç edilmesi de tablonun ne denli korkunç boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, Deniz Kuvvetleri'nde 31 amiral, Hava Kuvvetleri'nde 32 general FETÖ'cü çıktı ve ordudan ihraç edildi.

Sonuç olarak; yayımlanan yönetmelikte yer alan düzenleme, yürürlükten kaldırılan yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir hal aldı.

MSB: GÜNCEL MEVZUATA UYGUN VE SOMUT TANIM

Milli Savunma Bakanlığı, "Yeni düzenleme, daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" açıklaması yaptı. Açıklamada somut suçlar özetle şöyle sıralandı: "Devletin egemenlik alametlerine karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, casusluk suçu, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak, herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak."

Aksam