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19 Ağustos 2021 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 15:14:00

28 Şubat davasında 14 isime yakalama kararı!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 14 kişinin, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararının ardından adli tıpta kontrolden geçmeleri bekleniyor.

- YARGITAY, 9 TEMMUZ'DA CEZALARI ONAMIŞTI

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtayın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

Etiketler : Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Çetin Doğan Çetin Saner Ahmet Çörekçi Aydan Erol
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