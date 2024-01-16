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16 Ocak 2024 Salı 10:16:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 10:16:00

28 ilde terör operasyonu: 165 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.

28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya bölücü terör örgütü kahramanlar operasyonu
Ayrıldılar

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