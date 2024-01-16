28 ilde terör operasyonu: 165 gözaltı

28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.

2️⃣8️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-43" Operasyonlarında 1️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle... pic.twitter.com/pJkwAU3PYC