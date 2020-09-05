05 Eylül 2020 Cumartesi 10:31:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 10:34:00
27 ilaç geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Maaş kesintisi yapılmayacak
- 27 ilaç geri ödeme listesine alındı
- Türkiye düğmeye bastı! KKTC ile Kıbrıs'ta tatbikat
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
- Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi
- Terör örgütü PKK'ya İstanbul'da operasyon! 6 gözaltı