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26 Aralık 2020 Cumartesi 19:10:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 19:37:00

26 Aralık 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 26 Aralık koronavirüs tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık koronavirüs tablosu Kovid19
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