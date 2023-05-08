VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
"Yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik"
"Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek"
Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Arap dünyasından şarkılı destek!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45:00

24 Seçim Özel... Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, 24 TV'nin konuğu olacak

ABONE OL

14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nebati, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de Mustafa Kartoğlu, Elif Akkaya Kuter Ve Sadi Özdemir Soracak soracak, Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Türkiye ekonomi modelinde hangi aşamadayız?

Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?

Türkiye Yüzyılı'nda bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor?

Mustafa Kartoğlu, Elif Akkaya Kuter Ve Sadi Özdemir Soracak, soracak, Hazine Ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

Etiketler : hazine ve maliye bakanı ak parti mersin milletvekili adayı nureddin nebati 24 tv 24 seçim özel
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
Arayış'tan ilk kareler

Arayış'tan ilk kareler
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Tekli imaj

Tekli imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX